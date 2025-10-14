Copa de Portugal: dónde ver los juegos de la tercera ronda en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Copa de Portugal 2025/26 entra en su Tercera Ronda, y podrás disfrutar de los mejores partidos en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Esta fase del torneo Luso reúne a los 18 clubes de la Primeira Liga, junto a 11 equipos de la Segunda División (II Liga), 10 conjuntos de la 3ª Liga, 16 del Campeonato Portugués y 8 representantes de los torneos distritales.

Calendario de la Tercera Ronda de la Copa de Portugal 2025/26

Las eliminatorias de la Tercera Ronda se disputarán entre el 17 y el 19 de octubre, con el esperado debut de los grandes del fútbol portugués: Sporting CP, Benfica, FC Porto y SC Braga. Aquí te contamos los partidos que podrás ver en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión:

Viernes 17 de octubre: GD Chaves vs Benfica – 2:30p.m.

– 2:30p.m. Sábado 18 de octubre: CD Celoricense vs FC Porto – 1:00p.m.

– 1:00p.m. Sábado 18 de octubre: CF Paços Ferreira vs Sporting Lisboa – 3:15p.m.

Los encuentros más esperados de la Copa de Portugal podrán verse gratis señal abierta, y HD, a través de Meridiano Televisión en Simpleplus, InteGo y NetUnoGo.

No te pierdas ningún detalle de la Copa de Portugal en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.