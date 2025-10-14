Fútbol

Copa de Portugal: dónde ver los juegos de la tercera ronda en Venezuela

Te contamos la fecha y horario de transmisión de la Tercera Ronda de la Copa de Portugal por Meridiano Televisión

Por 2001online
La Copa de Portugal 2025/26 entra en su Tercera Ronda, y podrás disfrutar de los mejores partidos en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Esta fase del torneo Luso reúne a los 18 clubes de la Primeira Liga, junto a 11 equipos de la Segunda División (II Liga), 10 conjuntos de la 3ª Liga, 16 del Campeonato Portugués y 8 representantes de los torneos distritales.

 

Calendario de la Tercera Ronda de la Copa de Portugal 2025/26

Las eliminatorias de la Tercera Ronda se disputarán entre el 17 y el 19 de octubre, con el esperado debut de los grandes del fútbol portugués: Sporting CP, Benfica, FC Porto y SC Braga. Aquí te contamos los partidos que podrás ver en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión:

  • Viernes 17 de octubre: GD Chaves vs Benfica – 2:30p.m.
  • Sábado 18 de octubre: CD Celoricense vs FC Porto – 1:00p.m.
  • Sábado 18 de octubre: CF Paços Ferreira vs Sporting Lisboa – 3:15p.m.

Los encuentros más esperados de la Copa de Portugal podrán verse gratis señal abierta, y HD, a través de Meridiano Televisión en Simpleplus, InteGo y NetUnoGo.

No te pierdas ningún detalle de la Copa de Portugal en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.

