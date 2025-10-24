Beisbol venezolano

Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP este 23 de octubre: Caribes apaleó a las Águilas

Orientales y occidentales protagonizaron el único compromiso de la jornada de hoy

Por Jerald Jimenez
Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 12:12 am
Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP este 23 de octubre: Caribes apaleó a las Águilas
Foto: Prensa Caribes de Anzoátegui

En una jornada que tuvo un solo compromiso, la lluvia de batazos no se hizo esperar en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, cuando los Caribes de Anzoátegui apalearon a las Águilas del Zulia 19 carreras por 4. Este triunfo ayuda a alejar a "La Tribu" de los puestos bajos de la tabla.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones hoy?

(Foto: Prensa LVBP)

¿Cuáles son los compromisos para mañana?

Navegantes vs. Cardenales - 07:00 PM - Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Leones vs. Tiburones - 07:00 PM - Estadio Universitario

Águilas vs. Caribes - 07:00 PM - Estadio Alfonso Carrasquel

Bravos vs. Tigres - 07:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Miami
Viernes 24 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América