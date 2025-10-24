Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP este 23 de octubre: Caribes apaleó a las Águilas

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada que tuvo un solo compromiso, la lluvia de batazos no se hizo esperar en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, cuando los Caribes de Anzoátegui apalearon a las Águilas del Zulia 19 carreras por 4. Este triunfo ayuda a alejar a "La Tribu" de los puestos bajos de la tabla.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones hoy?

(Foto: Prensa LVBP)

¿Cuáles son los compromisos para mañana?

Navegantes vs. Cardenales - 07:00 PM - Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Leones vs. Tiburones - 07:00 PM - Estadio Universitario

Águilas vs. Caribes - 07:00 PM - Estadio Alfonso Carrasquel

Bravos vs. Tigres - 07:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares

