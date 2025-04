Champions League: exfutbolista del Real Madrid arremete contra Vinicius y Mbappé tras la goleada del Arsenal

Suscríbete a nuestros canales

La reciente caída del Real Madrid frente al Arsenal en la Champions League ha dejado a muchos aficionados y expertos preocupados, y Pedja Mijatovic no es la excepción.

El ex director deportivo del club se mostró crítico con el estado actual del equipo, describiéndolo como uno de los períodos más alarmantes en su historia reciente, informó TYC Sports.

Mijatovic destacó no solo el bajo rendimiento en el campo, sino también las tensiones que parecen existir entre algunas de las figuras más importantes del plantel.

¿Rivalidad entre Mbappé y Vinicius?

Según Mijatovic, la llegada de Kylian Mbappé ha desencadenado una competencia por el protagonismo dentro del vestuario, afectando directamente a Vinícius Júnior. En declaraciones a Cadena SER, afirmó: “Desde la llegada de Mbappé, Vinicius ha tenido un poco de temor para demostrar quién es mejor”.

La "rivalidad" no declarada podría estar limitando el potencial ofensivo del equipo, lo que se evidenció en su escasa producción durante el partido de ida de los cuartos de final.

Asimismo, el ex delantero también criticó la falta de cohesión en el ataque formado por Mbappé, Rodrygo y Vinicius. “Desde hace mucho tiempo no he visto al Real Madrid en un partido de Champions así, sin crear ninguna oportunidad”, lamentó Mijatovic.

Críticas para Ancelotti

La figura de Carlo Ancelotti tampoco escapó a las críticas de Mijatovic. El ex jugador acusó al entrenador italiano de haber perdido el control sobre el vestuario y de intentar complacer a todos los jugadores por igual, algo que considera perjudicial para el equipo.

“No está controlando bien al equipo, quiere contentar a todo el mundo”, disparó Mijatovic, recordando tiempos pasados donde las jerarquías eran más claras.

Además, señaló que Ancelotti sigue alineando a futbolistas que no están rindiendo al máximo nivel físico o mentalmente. “Espera más de algunos jugadores que no están ni física ni mentalmente bien”, observó Mijatovic, quien advirtió que esta situación afecta negativamente la confianza y actitud general durante los partidos.

La imagen dejada por el Real Madrid tras la derrota 0-3 fue alarmante para Mijatovic. Notó una resignación palpable entre los jugadores durante la segunda mitad: “Preferían que acabara ya el partido aunque iban 3-0. Y eso es lo que realmente me preocupa”, concluyó.

