El secreto de la eterna juventud: la clave detrás del físico de Cristiano Ronaldo

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue compitiendo al más alto nivel, una longevidad que ha desconcertado al mundo del deporte. La respuesta a este enigma no es un misterio, sino una filosofía de vida que él mismo ha resumido de manera contundente: "No es cuestión de que me apetezca, es un compromiso. Un compromiso y una pasión”. Para el portugués, mantenerse en la cima no es un acto de voluntad momentánea, sino una rutina inquebrantable. “Si no lo haces, no serás el número 1 como yo", afirmó.

Un día en la vida del campeón: la rutina que lo define

Para CR7, el éxito se construye con la repetición. "El 90% de mis días son muy similares", declaró. Su día comienza con una inmersión en frío para activar el cuerpo y la mente, seguida de tiempo con su familia. "Me despierto por la mañana, tengo mi inmersión en frío, tengo mis máquinas, mis duchas y todo. Lo primero que hago es sumergirme en el frío. Preparo mi agua para beber y voy con mi familia, con mis hijos, les doy un abrazo”, detalló. Esta rutina, metódica y sin espacio para la improvisación, es la base de su rendimiento físico y mental.

El combustible y la recuperación: la ciencia detrás del físico

La disciplina del portugués se extiende a su dieta. El futbolista sigue un régimen estricto de seis comidas al día, que él mismo describió como "alta en proteínas, con carbohidratos integrales, frutas y verduras", y alejada de los azúcares. Aunque su dieta es rigurosa, se permite una noche libre para compartir con su hijo, cuando la pizza se convierte en su permitido. "A veces como una, porque si no sería muy aburrido", admitió. La base de su alimentación se centra en alimentos frescos y magros, con el pollo y el pescado, según su chef, como sus favoritos.

Más allá de la alimentación, Ronaldo considera que el entrenamiento y la recuperación son igual de importantes. "Si tú entrenas dos horas, tienes que recuperarte durante dos horas. Si son tres, tienes que recomponerte durante tres horas”, resumió. Para ello, recurre a métodos de última generación como una cámara de crioterapia valorada en $70.000, que ayuda a aliviar el dolor muscular y la inflamación.

El pilar que lo sostiene: la disciplina del descanso

El descanso es la herramienta más importante de Ronaldo, y lo ha convertido en una ciencia. “Es la herramienta más importante que tengo, es el único momento del día que puedes recuperarte y poner en su sitio todo”, expresó. Por eso, sigue la filosofía de tener una "rutina consistente, no obsesiva", adaptando sus horarios para asegurar un descanso de calidad. Incluso con su método de cinco siestas de 90 minutos al día, el portugués ha encontrado el equilibrio para mantener su energía y su físico en óptimas condiciones.

