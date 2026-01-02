Escándalo en Gabón: el Gobierno disuelve a la selección tras su "humillación" en la Copa Africana

Suscríbete a nuestros canales

La temprana eliminación de Gabón en la Copa Africana de Naciones 2026 ha desatado una crisis institucional sin precedentes. Tras quedar últimos de grupo con tres derrotas, el Ministerio de Deportes calificó la actuación de "deshonrosa" y anunció medidas radicales que paralizan el fútbol del país.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno ordenó la disolución inmediata del cuerpo técnico y la suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso. La medida incluye la exclusión definitiva de sus dos máximas figuras: el delantero Pierre-Emerick Aubameyang y el defensor Bruno Ecuele Manga, a quienes se acusa de no representar los valores de ejemplaridad exigidos por el Estado.

El Ejecutivo exigió a la Federación Gabonesa asumir la responsabilidad total del fracaso, argumentando que el rendimiento del equipo atentó contra la ética nacional. Esta intervención política pone a Gabón en riesgo de sanción por parte de la FIFA, que prohíbe la injerencia gubernamental en el fútbol profesional.

