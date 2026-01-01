Fútbol de locura en 2025: los cinco partidos que marcaron un año inolvidable

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 concluye como un ciclo vibrante para el balompié mundial. La actividad fue incesante gracias al estreno del Mundial de Clubes de la FIFA, las eliminatorias mundialistas y definiciones dramáticas en las copas continentales. A continuación, repasamos los enfrentamientos que definieron estos doce meses.

El Clásico dominó las emociones en España

El FC Barcelona de Hansi Flick impuso una hegemonía total sobre el Real Madrid, destacando dos enfrentamientos de antología:

Épica en LaLiga (4-3): En la jornada 35, el Barça selló su cuarta victoria de la temporada ante los blancos en un duelo frenético donde ambos equipos gozaron de innumerables ocasiones. Mbappé adelantó al Madrid con un doblete inicial, pero los culés remontaron hasta el 4-2 en media hora. Pese al hat-trick del francés al minuto 70, un fallo agónico de Víctor Muñoz ante Szczesny evitó el empate merengue.

Final de la Copa del Rey (3-2): Considerado el partido con mejor despliegue técnico del año, el Barcelona buscaba el triplete en La Cartuja. Tras un inicio dominante azulgrana, el Madrid remontó con goles de Tchouaméni y Mbappé. Un error de Courtois permitió el empate de Ferrán Torres y, en la prórroga, un misil de Jules Koundé tras un fallo de Modric sentenció el título para los catalanes en medio de una lluvia de expulsiones y polémica.

Sorpresas mundiales y milagros europeos

El panorama internacional también fue testigo de momentos que desafiaron toda lógica deportiva:

El batacazo de Al Hilal (4-3): La gran sorpresa del Mundial de Clubes ocurrió el 30 de junio, cuando el conjunto saudí eliminó al Manchester City de Guardiola en octavos de final. Aunque Haaland y Foden mantuvieron la paridad, Marcos Leonardo se vistió de héroe al anotar el gol definitivo a ocho minutos del final de la prórroga.

Locura en Old Trafford (5-4): El Manchester United protagonizó un "milagro bíblico" en la Europa League ante el Lyon. Tras empatar el global en el tiempo regular, el United parecía condenado en la prórroga, pero logró anotar tres goles en seis minutos. Kobbie Mainoo al 120' y Harry Maguire al 120'+1 sellaron un pase histórico con un global de 7-6.

Duelo de titanes en San Siro (4-3): En las semifinales de la Champions League, el Inter de Milán acabó con el sueño del Barcelona de volver a una final tras diez años. Tras un 3-3 en la ida, el Inter sufrió la remontada impulsada por Lamine Yamal, pero un gol de Acerbi en la agonía llevó el juego a la prórroga, donde Frattesi desató el delirio para clasificar a los italianos.

El año 2025 dejó claro que el fútbol no necesita de una Copa del Mundo para ofrecer emociones de máximo nivel. La consolidación de nuevos formatos competitivos y la vigencia de las rivalidades históricas permitieron que los aficionados disfrutaran de partidos marcados por la excelencia táctica y finales surrealistas.

