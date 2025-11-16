Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz en Turín: ¿cómo quedó el ranking ATP 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Turín fue testigo del cierre de la temporada 2025 del tenis masculino con el enfrentamiento más vibrante del circuito. En una final digna de su rivalidad, Jannik Sinner superó a Carlos Alcaraz en dos sets (7-6 (4) y 7-5) para llevarse el título del Torneo de Maestros.

El triunfo de la racha

Con esta victoria, el italiano se convierte en el undécimo jugador en ganar más de una vez las Finales y el octavo en conseguir dos triunfos consecutivos en el torneo. Sinner cierra un año espectacular con su sexto título de la temporada.

Además, el Inalpi Arena de Turín se ratifica como su fortín inexpugnable, pues con este triunfo, Sinner suma 31 victorias consecutivas en pista dura cubierta, una racha que se extiende por dos años.

El partido, sin embargo, estuvo marcado por la preocupación en torno a Carlos Alcaraz, quien mostró molestias en el muslo derecho durante el encuentro. Esta derrota mantiene la sequía de títulos para España en la Copa de Maestros, que sigue con solo dos títulos históricos (Manuel Orantes en 1976 y Alex Corretja en 1998).

Ranking ATP 2025

Pese a la derrota en la final, el resultado no afecta la posición de Carlos Alcaraz, quien terminará el 2025 como el indiscutible número 1 del mundo.

El duelo en Turín fue el sexto capítulo de la temporada en esta apasionante rivalidad, cerrándose con la segunda victoria para el italiano, quien también había ganado la final de Wimbledon. Alcaraz, por su parte, se lleva en el año los triunfos más importantes en las finales de Roma, Roland Garros, Cincinnati y el US Open.

El ranking ATP final de 2025, tras el triunfo de Sinner, quedó de la siguiente manera:

1) Carlos Alcaraz: 12.050 puntos

2) Jannik Sinner: 11.500 puntos

3) Alexander Zverev: 5.160 puntos

4) Novak Djokovic: 4.830 puntos

5) Felix Auger-Aliassime: 4.245 puntos (+3)

6) Taylor Fritz: 4.135 puntos

7) Alex De Miñaur: 4.135 puntos

8) Lorenzo Musetti: 4.040 puntos (+1)

9) Ben Shelton: 3.970 puntos (-4)

10) Jack Draper: 2.990 puntos

