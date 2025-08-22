Sachia Vickery, la tenista que estuvo en el ranking WTA y ahora se gana la vida de esta manera

Suscríbete a nuestros canales

La tenista estadounidense Sachia Vickery, que llegó a estar en el Top 80 del ranking mundial, ha protagonizado un radical cambio de carrera. A sus 30 años, la deportista ha decidido incursionar en la venta de contenido para adultos, asegurando que ha encontrado una nueva forma de independencia económica y personal, y que ahora disfruta de la vida.

La jugadora, que ganó más de dos millones de dólares en premios a lo largo de su carrera, abrió su perfil en OnlyFans en enero de 2025. Allí, la deportista comparte contenido exclusivo bajo una suscripción de 12,99 dólares al mes. Vickery ha dicho que no muestra todo, pero se siente cómoda y le "va muy bien" con su nuevo trabajo.

Ante las críticas que ha recibido en redes sociales, la tenista ha sido desafiante. "Es el dinero más fácil que he ganado y lo disfruto. No me importa lo que piensen los demás", dijo. Vickery también reveló que cobra 1.000 dólares por cita privada, justificando su decisión con experiencias negativas que ha tenido con hombres.

Aunque su decisión ha generado controversia, la tenista afirma que las críticas no le afectan. "Hagas lo que hagas, siempre habrá críticas. Prefiero estar en la plataforma y ganar dinero a quedarme de brazos cruzados", señaló. La deportista denunció que algunos de los ataques se centran en cuestiones raciales y en su apariencia física.

A pesar de su nuevo negocio, la tenista continúa activa y está buscando acceder al cuadro principal del US Open. Su vida, que se mueve entre las canchas de tenis y el mundo de las cámaras, está llena de controversia.

