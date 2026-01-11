Xabi Alonso en la cuerda floja: la derrota en Supercopa reabre debate sobre su despido

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid se ha convertido en el gran debate de Valdebebas tras la derrota ante el FC Barcelona. Aunque el club suele evitar decisiones viscerales, la situación del técnico es extremadamente delicada.

El "efecto Supercopa" y las críticas

Históricamente, este torneo en Arabia Saudí ha sido un detonante para el despido de entrenadores. Para Alonso, la competición funcionaba como un examen final ante la directiva encabezada por Florentino Pérez.

Perder contra el eterno rival tras liderar el marcador en dos ocasiones ha reforzado la sensación de fragilidad defensiva. Además, se cuestiona duramente su gestión de los cambios en la segunda mitad del encuentro.

Gestión de plantilla y posibles relevos

La salida de Fede Valverde dejó al equipo desprotegido, y los escasos minutos otorgados a Mbappé generan dudas sobre su control del vestuario. Con el equipo a cuatro puntos del Barça en Liga, la presión es máxima.

Nombres como Álvaro Arbeloa empiezan a sonar con fuerza como soluciones de emergencia. El club busca una reacción inmediata para no poner en riesgo el resto de los objetivos de la temporada 2026.

El margen de confianza de Alonso

No todo es negativo para el tolosarra. Haber eliminado al Atlético de Madrid en semifinales otorgó un respiro al equipo, demostrando que la plantilla mantiene el carácter competitivo en las grandes citas.

La directiva también valora las bajas constantes en defensa, como las de Alaba y Rüdiger. El club es consciente de que la planificación veraniega dejó la línea defensiva muy corta de efectivos.

Una reunión clave este lunes

El apoyo público de figuras como Jude Bellingham sugiere que no hay un vestuario roto, sino un problema de ejecución. No obstante, el margen de error del técnico ha desaparecido por completo tras la final.

La directiva se reunirá previsiblemente este lunes en Madrid para evaluar el proyecto. Si no hay una mejoría drástica en Liga y Copa, el despido de Alonso antes de la Champions es una posibilidad real.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.