Yulimar Rojas vuelve a la pista en el Mundial de Atletismo. Estas son las fechas y horario de Venezuela

Por: Andrea Matos Viveiros

La temporada internacional de atletismo llega a su final con un cierre histórico. Por primera vez el Campeonato Mundial de Atletismo será el evento que ponga fin a este calendario deportivo.

La cita tendrá lugar en Tokio, del 13 al 20 de septiembre y promete convertirse en uno de los espectáculos más esperados del año. Por supuesto, podrás disfrutarlo en vivo por el canal de los especialistas en deporte: Meridiano Televisión.

Escenario de lujo

El Mundial Tokio 2025 representará la edición número 20. Es la segunda vez que la capital nipona recibe esta competición (la primera fue 1991).

Más de 2.000 atletas de 200 países se medirán en 49 pruebas, luchando por un total de 147 medallas en el icónico Estadio Nacional de Japón, el mismo escenario de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Atletas por la gloria

La mirada de todos estará puesta en figuras de talla mundial. Campeones vigentes que defienden su corona, medallistas olímpicos que buscan consolidar su supremacía y estrellas de la Diamond League que llegan en plena forma.

Entre los nombres más destacados de Latinoamérica destacan Marileidy Paulino, las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea, la chilena Martina Weil y la mexicana Alegna González.

Pero el tricolor venezolano no se queda atrás. Nuestra campeona Yulimar Rojas, dueña del récord mundial, regresa a la pista luego de su lesión en un tendón de Aquiles sufrida en los meses previos a París 2024.

Fechas y horarios de transmisión

Sintoniza Meridiano Televisión gratis en señal abierta. También en HD a través de Simpleplus, InterGo y NetUnoGo.

12,13 y 14 de septiembre desde las 7:00P.M.

15, 16, 17 y 18 de septiembre desde las 4:30A.M.

19 y 20 de septiembre desde las 7:00P.M.

El Campeonato Mundial de Atletismo se disfruta en Venezuela a través de Meridiano Televisión.

