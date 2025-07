¡Continúa el misterio! Revelan detalles del cuidador de la muñeca Annabelle tras su repentina muerte

Suscríbete a nuestros canales

La Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR) ha emitido un emotivo comunicado tras la repentina muerte de Dan Rivera, reconocido investigador paranormal y colaborador cercano en la famosa muñeca embrujada Annabelle.

Rivera, quien participó en la gira "El Diablo en Fuga" junto a la icónica muñeca, dejó un legado importante en el campo del ocultismo y la investigación espiritual, informó Telemundo Chicago.

La noticia de la muerte de Dan Rivera, uno de los investigadores más destacados de la NESPR y responsable del trabajo con la muñeca Annabelle, conmocionó a la comunidad esotérica. La organización anunció en una publicación oficial que Rivera falleció el lunes pasado, sin revelar detalles sobre las causas.

Rivera fue visto con vitalidad y lucidez un día antes de su muerte

Solo un día antes, Rivera había sido visto acompañando a Annabelle durante una parada en Gettysburg, Pensilvania, donde compartió videos en redes sociales que mostraban su participación activa en la gira "El Diablo en Fuga".

Rivera fue una figura fundamental en los eventos relacionados con lo paranormal y el ocultismo durante más de una década. Su presencia cercana a Lorraine Warren y su dedicación al estudio del lado espiritual dejaron una huella imborrable entre colegas y seguidores.

En el comunicado oficial, la NESPR expresó: "La NESPR está devastada por su fallecimiento y aún está asimilando esta profunda pérdida". Además, destacaron que Rivera fue un veterano del Ejército de los Estados Unidos con un profundo sentido de fe.

"Dan no solo fue una parte vital de nuestro equipo durante más de una década, sino también un amigo profundamente compasivo, leal y dedicado", añadieron.

La organización resaltó que Rivera nunca dudó de su fe en Dios y siempre abordó su trabajo desde una perspectiva espiritual:

Continuidad en los proyectos futuros y presencia de Annabelle

A pesar del dolor por su pérdida, la NESPR confirmó que continuará con sus actividades planificadas para 2025. Entre ellas se encuentran varias exhibiciones donde se mostrará nuevamente a la muñeca Annabelle original, actualmente custodiada en el Museo de Ocultismo Warren en Monroe, Connecticut.

Rivera fue enfático en desmentir rumores sobre la desaparición o traslado de Annabelle. En mayo pasado, afirmó: "Annabelle no está desaparecida, no está en Chicago, ¿de acuerdo?", mientras grababa un video desde el museo. Añadió: "Ella nunca estuvo en Chicago y no está desaparecida porque está justo detrás de mí".

La muñeca Raggedy Ann comprada en 1970 sigue siendo uno de los objetos más emblemáticos relacionados con historias paranormales.

