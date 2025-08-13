Aumenta el nivel del mar en EE.UU.: estos son los estados que deben prender las alarmas de inmediato

Suscríbete a nuestros canales

La elevación del nivel del mar es el aumento en la altura de la superficie de los océanos. Aunque este proceso natural se inició hace más de 20.000 años con el final de la última glaciación y se mantuvo estable por milenios, el nivel promedio global del mar ha aumentado entre 18 y 20 centímetros desde el año 1900.

Esta aceleración se debe principalmente al calentamiento de los océanos y a la incorporación de agua dulce proveniente del deshielo de glaciares y otras grandes masas de hielo.

También contribuyen las variaciones en la cantidad de agua almacenada en tierra, ya sea por su extracción o por la construcción de presas, reseña El Tiempo Latino.

Desde 1880, el nivel medio global del mar ha ascendido aproximadamente 20 centímetros. La NASA pronostica que este aumento continuará, proyectando una subida adicional de entre 30 y 120 centímetros para el año 2100.

¿Qué consecuencias para las personas trae el aumento del nivel del mar?

Según la NASA, alrededor de cinco millones de estadounidenses residen en zonas vulnerables a una subida de marea de 1.2 metros, lo que eleva el riesgo de inundaciones durante las tormentas.

La agencia también señala que, a medida que el mar avanza, su agua salada puede contaminar los ríos y las reservas de agua subterránea, que son esenciales para el consumo humano y la agricultura.

Esta subida del nivel del mar representa una amenaza significativa para los habitantes de las costas bajas, al causar inundaciones más habituales que dañan tanto las calles como los vehículos.

¿Por qué Florida es uno de los estados con más incremento?

El Florida Climate Center señala que, debido a sus 13.500 kilómetros de costa, Florida es uno de los estados más expuestos del país a los efectos del aumento del nivel del mar.

“Si bien la vulnerabilidad al aumento del nivel del mar varía considerablemente en todo el estado, con muchas zonas del interior a elevaciones mucho mayores, los impactos del incremento no se limitarán a las zonas costeras inmediatas”, detalló la institución.

El nivel del mar en la región sureste de Estados Unidos ha crecido a un ritmo de unos 3.0 mm (0.12 pulgadas) anuales desde principios de la década de 1990, un ritmo que, de acuerdo con los datos satelitales de altimetría, es comparable al promedio mundial.

En este sentido, el informe explicó que “los niveles del mar en Florida son hasta 8 pulgadas más altos que en 1950, y se está acelerando. Por ejemplo, los niveles del mar alrededor de Virginia Key han aumentado 8 pulgadas desde 1950, pero han estado aumentando 1 pulgada cada 3 años durante los últimos 10 años, según los datos de los mareógrafos”.

Según proyecciones del U.S. Army Corps of Engineers, el nivel del mar en el área de Miami subió 6 pulgadas entre 1985 y 2016. Se anticipa que volverá a subir la misma cantidad, 6 pulgadas, en solo la mitad de ese tiempo, es decir, en los próximos 15 años.

En Florida, este aumento intensifica la intrusión de agua salada, lo que contamina las reservas de agua subterránea. Además, el sistema de drenaje por gravedad deja de funcionar correctamente, provocando inundaciones más severas y frecuentes durante las mareas altas.

¿Qué ocurre en Pensilvania?

Aunque no es una ciudad costera, Filadelfia ve su suministro de agua potable en riesgo por el aumento del nivel del mar. La ciudad depende del río Delaware, que desemboca en una bahía del mismo nombre.

Yale Climate Connections explica que el incremento del nivel del mar empuja el agua salada de la bahía río arriba, amenazando las fuentes de agua dulce de Filadelfia, un problema que se intensifica durante los periodos de sequía.

Expertos concuerdan en que el nivel del mar seguirá subiendo en las próximas décadas. Si bien las estimaciones hasta el 2050 son bastante fiables, las proyecciones a largo plazo aún tienen un alto grado de incertidumbre.

¿Cuál es la situación en Carolina del Norte con respecto al aumento del nivel del mar?

Un estudio publicado el 2 de junio en la revista Communications Earth & Environment descubrió que el aumento del nivel del mar ha incrementado la frecuencia de las inundaciones en tres comunidades costeras de Carolina del Norte más de lo que se pensaba.

Los investigadores, que instalaron sensores en los desagües y cámaras en la superficie para obtener datos precisos en Beaufort, Carolina Beach y Sea Level, encontraron que la mayoría de estas inundaciones no estaban ligadas a lluvias fuertes o eventos climáticos importantes.

Durante el periodo de mayo de 2023 a abril de 2024, se registraron 26 días de inundaciones en Beaufort, 65 en Carolina Beach y 128 en Sea Level.



