Trump presiona a Putin para ponerle fin a la guerra y planea reunión con Zelenski: "habrá consecuencias muy graves"

El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa a su homólogo ruso, Vladímir Putin, asegurando que Rusia enfrentará "consecuencias severas" si no se detiene la guerra en Ucrania tras su reunión de este viernes.

La declaración, de acuerdo con la agencia EFE, se produce a pocos días de la cumbre entre ambos líderes que se celebrará en una base militar en Anchorage, Alaska.

«Sí, habrá consecuencias muy graves», respondió al ser consultado por la prensa durante un evento en el Centro Kennedy, en Washington.

Trump exige parar la guerra contra Ucrania

Trump, que expresó su frustración por la continuidad de los bombardeos rusos, sugirió que la presión sobre Putin será el eje central de la reunión.

Además, el presidente estadounidense abrió la puerta a un posible encuentro trilateral con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, una propuesta que Zelenski solicitó en repetidas ocasiones.

En una revelación que podría cambiar el rumbo de las negociaciones, Trump anticipó que si la reunión con Putin es fructífera, se organizará "casi de inmediato" una cumbre trilateral que incluiría a Zelenski.

"Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo", expresó.

Esta posible cumbre surge como una respuesta a la insistencia de Zelenski de no ser excluido de las negociaciones de paz.

El líder ucraniano pidió a la comunidad internacional que presione a Rusia para lograr un alto el fuego "inmediato" y manifestó su deseo de que este sea el tema principal en la cumbre entre Trump y Putin.

Presión internacional sobre el conflicto

La cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia se da en un contexto de creciente presión internacional.

Líderes europeos mantienen conversaciones con Trump, buscando asegurar un cese al fuego. La posición de la Casa Blanca es moderar las expectativas, calificando el encuentro como un "ejercicio de escucha", aunque la advertencia de Trump a Putin sugiere un enfoque más contundente.

El republicano admitió que, a pesar de sus intentos en conversaciones telefónicas, no logra persuadir a Putin para que detenga los ataques contra civiles en Ucrania. Sin embargo, enfatizó su deseo de "poner fin a la guerra".

Trump calificó su llamada con Zelenski y otros líderes europeos, previa a la cumbre con Putin, como "muy buena" y se comprometió a volver a comunicarse con ellos después del encuentro del viernes.

El próximo encuentro de Putin con un presidente estadounidense será el primero desde la cumbre con Joe Biden en Ginebra, en junio de 2021. La última vez que el líder ruso se reunió con Trump fue en Osaka, Japón, en junio de 2019, durante su primer mandato.

