Incidente de alta tensión en Líbano: tanques israelíes abren fuego contra posición de cascos azules españoles

Suscríbete a nuestros canales

La misión de paz de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) reportó un grave incidente en la madrugada de este martes, cuando unidades blindadas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dispararon contra una posición ocupada por tropas españolas.

El suceso, que tuvo lugar en la volátil "Línea Azul" que separa ambos países, ha provocado una enérgica protesta por parte del Gobierno de España.

Fuego directo contra la torre de vigilancia

Según informes preliminares de la ONU, un tanque israelí abrió fuego contra una torre de vigilancia en una base controlada por el contingente español. Afortunadamente, los efectivos españoles presentes en el lugar resultaron ilesos al encontrarse en sus refugios en el momento del impacto, aunque la estructura sufrió daños considerables.

Este no es el primer incidente de este tipo en las últimas semanas, pero sí uno de los más directos reportados en lo que va de 2026 contra tropas de la Unión Europea bajo bandera de la ONU.

Reacciones de las partes

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha convocado al embajador de Israel para exigir una explicación inmediata y garantías de que estos hechos no se repitan. "El ataque a los cascos azules es una violación flagrante del derecho internacional y de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU", declaró un portavoz del gobierno español.

Israel, por su parte, sostiene que sus operaciones en la zona tienen como objetivo desmantelar la infraestructura de la milicia Hezbolá y ha instado repetidamente a la FINUL a abandonar sus posiciones cerca de la frontera para evitar "daños colaterales", una petición que las Naciones Unidas han rechazado tajantemente para mantener su mandato de observación.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.