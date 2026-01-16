Machado: Trump está preocupado por el bienestar de los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa este 16 de enero desde la sede de The Heritage Foundation en Washington, tras sostener un encuentro privado en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.

Durante su intervención, Machado aseguró que Venezuela se encuentra "al borde de la libertad" y que ya se están dando los primeros pasos firmes hacia una transición política.

Machado afirmó que el proceso que se avecina es sumamente delicado y complejo, pero destacó que existe una ruta clara con el respaldo de la comunidad internacional y el compromiso directo del gobierno estadounidense.

El respaldo de la Casa Blanca y Donald Trump

La dirigente resaltó las decisiones de Trump y su equipo respecto a Venezuela. Según Machado, el mandatario estadounidense le manifestó personalmente su interés genuino por el bienestar del pueblo venezolano.

Coordinación con Edmundo González y equipos internacionales

Sobre la estrategia a seguir, confirmó que mantiene una comunicación permanente con Edmundo González Urrutia. Explicó que actualmente se encuentran trabajando en la preparación de equipos técnicos y políticos, tanto dentro de Venezuela como en el resto del mundo, para organizar los pasos operativos "de la transición" y asegurar que el cambio sea ordenado y efectivo.

La exigencia de elecciones

Al ser consultada sobre la posibilidad de realizar nuevos comicios, aseguró que el deseo de cambio es unánime y que la presión ciudadana, sumada al apoyo internacional, es lo que permitirá abrir el camino hacia unas elecciones.

