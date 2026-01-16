Director de la CIA y Delcy Rodríguez sellan su primer encuentro de alto nivel en Caracas: puntos claves de la reunión

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que redefine las relaciones internacionales, el director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó en Caracas para sostener un encuentro de alto nivel con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Esta visita ocurre apenas dos semanas después de la salida de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, según The New York Times.

Solo un día antes de este encuentro, el presidente Donald Trump conversó telefónicamente con Rodríguez y recibió en la Casa Blanca a María Corina Machado.

Un encuentro cara a cara en la capital

John Ratcliffe se convirtió en el funcionario de mayor rango de los EEUU en pisar suelo venezolano en años.

Según reportó The New York Times, la reunión con Delcy Rodríguez (en la que también habría participado Diosdado Cabello) tuvo como objetivo principal formalizar el reconocimiento de la administración Trump hacia el gobierno interino.

Es la primera vez que un miembro del gabinete estadounidense visita el país tras la salida de Maduro, marcando un antes y un después en la presencia norteamericana en la zona.

El mensaje directo de la Casa Blanca

Fuentes oficiales confirmaron que Ratcliffe viajó por orden expresa del presidente Trump. La misión fue clara: transmitir que EEUU tiene un interés real en construir una relación de trabajo mucho más fluida y cercana.

Este gesto se interpreta como una señal de confianza hacia las nuevas autoridades, buscando asegurar que la transición de poder no genere un vacío que afecte la estabilidad de la región.

Seguridad y fin de las redes criminales

Durante las conversaciones, el tema central fue la seguridad nacional. El enviado de Washington enfatizó la necesidad de que Venezuela deje de ser un escondite para los enemigos de EEUU y, específicamente, para los grupos dedicados al tráfico de drogas.

Según información extraoficial, ambos gobiernos acordaron colaborar estrechamente en el intercambio de información y trabajar juntos para recuperar la economía del país, garantizando que el territorio venezolano sea un lugar seguro.

