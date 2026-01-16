El "arsenal de guerra" de Orense Azócar: Por qué la justicia de EEUU lo calificó de extrema peligrosidad

Suscríbete a nuestros canales

Mientras que la mayoría de los casos de narcotráfico se centran en los narcóticos, el expediente 21-CR-379 del Distrito Sur de Nueva York dedicó un capítulo sombrío al poder de fuego de Carlos Orense Azócar.

La condena no solo fue por la droga, sino por convertir su logística en una operación militarizada.

1. Ametralladoras de grado militar

El informe oficial subraya que Orense y su equipo no portaban armas cortas de defensa, sino ametralladoras pesadas y fusiles de asalto. Estas armas no estaban destinadas a la seguridad común, sino a garantizar el control territorial de las pistas de aterrizaje y los búnkeres subterráneos. El uso de estas armas fue un factor agravante que eliminó cualquier posibilidad de una sentencia reducida.

2. "Dispositivos destructivos"

Una de las revelaciones más impactantes del fiscal Jay Clayton fue la posesión de "dispositivos destructivos". En la terminología federal de EEUU, esto se refiere a: granadas de fragmentación, lanzagranadas, Explosivos C4 o similares.

Estos elementos se utilizaban para blindar las rutas de salida de la droga hacia Centroamérica y México, asegurando que cualquier intento de intercepción pudiera ser respondido con una potencia de fuego superior a la de muchas policías locales.

3. El rol de los "sicarios de élite"

El juicio reveló que Orense Azócar no solo compraba las armas, sino que contrataba a exmilitares y personal de seguridad altamente entrenado para operarlas. Este grupo de choque era el encargado de la custodia de los tanques subterráneos y de asegurar que el "perímetro" de las fincas fuera impenetrable.

¿Por qué 30 años adicionales?

Bajo la ley federal estadounidense, el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con el tráfico de drogas conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión, que debe cumplirse de manera consecutiva a cualquier otra pena. En el caso de Orense, esto selló su destino: incluso si su cadena perpetua fuera apelada o reducida en el futuro (algo improbable), la pena por las armas lo mantendría en una prisión de máxima seguridad de por vida.

