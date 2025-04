Petro pide a Bukele la entrega de los colombianos detenidos en El Salvador: Los migrantes no son criminales

Suscríbete a nuestros canales

Durante la madrugada de este sábado 19 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al gobierno salvadoreño la entrega de los colombianos que tienen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

A través de su cuenta en X, antes Twitter, el mandatario colombiano expresó su rechazo a las deportaciones masivas desde Estados Unidos (EEUU) hacia El Salvador bajo la acusación de pertenecer a pandillas y organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

Asimismo, Petro respondió ante la reciente decisión de la Corte Suprema de EEUU, donde por votación 7 a 2, se le ordenó a la administración del presidente Donald Trump, detener la deportación de cualquier otro ciudadano extranjero bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Ante esta orden de la justicia estadounidense, el mandatario colombiano señaló que "Ningún latinoaméricano demócrata puede aceptar como principio de una república, que por los crímenes de la banda llamada "Tren de Aragua" se criminalice a todo el pueblo venezolano en el exilio".

Agregó que "la Corte Suprema de Justicia de los EEUU, se ha pronunciado con una sentencia universal, que no llamaría americana, de las américas, de la Gran América, que va desde Alaska hasta la Tierra del fuego, sino que es universal como un tótem".

En este contexto, se dirigió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "No señor Bukele, muy mal. No aceptamos y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela, la tierra madre de Bolívar".

Y finalizó pidiendo que entregue "a los colombianos que tienen en sus cárceles. Déjen libre al pueblo venezolano, porque ese pueblo si sabe gritar Libertad".

Reiterando que "los migrantes no son criminales, ésta es una razón de humanidad".

