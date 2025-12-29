Hija de Pishirapu y Nareupa: el nacimiento que salva al cóndor andino de la extinción en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En un acontecimiento sin precedentes para la fauna nacional, el centro de conservación ex situ Mundo Safari anunció el nacimiento de una cría de cóndor andino, la primera nacida en estas instalaciones bajo un programa de conservación especializada.

La pequeña ejemplar, hija de la pareja conformada por Pishirapu y Nareupa, se suma a la lucha por preservar una especie que cuenta con apenas 10 ejemplares registrados en todo el territorio venezolano, abriendo una ventana de esperanza para el ecosistema andino.

El nacimiento que salva al cóndor andino de la extinción en Venezuela

Este nacimiento es el resultado de años de esfuerzo del Programa de Conservación del Cóndor Andino en Venezuela.

El éxito del proceso se atribuye a la labor técnica de médicos veterinarios, zoocuidadores y especialistas en nutrición de Mundo Safari.

De igual modo, se informó que la cría se desarrolla en un ambiente controlado que garantiza su seguridad y alimentación óptima durante sus primeras etapas de vida.

El nacimiento de esta hembra es calificado como "una luz" para la biodiversidad del país por las siguientes razones:

Actualmente, se estima que solo existen 10 ejemplares de cóndor andino en toda Venezuela, lo que sitúa a la especie en un riesgo extremo de desaparición.

La integración de esta nueva cría fortalece la presencia de la especie en la Cordillera de Mérida, su hábitat natural histórico.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube