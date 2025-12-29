Sitssa hace importante anuncio: así queda su horario de Fin de Año

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Integral de Transporte Superficial S. A. (Sitssa) emitió un aviso relevante para los usuarios del transporte público en Venezuela, al informar sobre un ajuste temporal en sus operaciones con motivo de las festividades de Fin de Año.

De acuerdo con la información publicada por el organismo en su cuenta oficial de Instagram, Sitssa no prestará servicio los días 31 de diciembre y 1° de enero. La suspensión se aplicará en todas las rutas donde opera el sistema, por lo que se exhorta a los ciudadanos a planificar con antelación sus traslados.

En el comunicado, Sitssa indicó que este ajuste responde a las celebraciones de Año Nuevo, una práctica habitual en distintos sistemas de transporte durante fechas festivas. “Te invitamos a tomar previsiones y revisar este aviso”, señaló la institución en su mensaje dirigido a los usuarios.

La suspensión del servicio implica que quienes dependen de este medio de transporte deberán evaluar alternativas para movilizarse durante esos dos días.

Desde Sitssa también agradecieron la comprensión de los usuarios ante esta medida temporal y confirmaron que las operaciones se retomarán en su horario habitual una vez culminen las festividades. El organismo reiteró su compromiso con la prestación del servicio durante el resto del año.

Finalmente, la empresa exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el servicio.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube