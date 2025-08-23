SELA y AMEXCID anuncian su tercer Seminario sobre Economía Circular: fecha y horario

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), anuncian la organización del III Seminario sobre Economía Circular.

Este evento, titulado "Medición, monitoreo y diseño de indicadores de las políticas públicas en economía circular en América Latina y el Caribe", se celebrará virtualmente el próximo 28 de agosto con el fin de fortalecer las capacidades regionales en esta materia, informó una nota de prensa del SELA.

La jornada busca mejorar la capacidad institucional de los países de la región mediante el intercambio de conocimientos y la creación de herramientas técnicas.

El seminario se centrará en la medición y evaluación de la eficacia de las políticas públicas de economía circular, con un enfoque particular en el desarrollo de indicadores de transición circular (CTI) y la formulación de recomendaciones para su estandarización regional.

¿Cuáles son los objetivos del evento?

Analizar experiencias en cadenas de valor circulares.

Identificar oportunidades de cooperación técnica.

Debatir modelos de gobernanza de datos.

Revisar marcos regulatorios y económicos que incorporen indicadores en la toma de decisiones.

El objetivo se centra en avanzar hacia la construcción de una agenda regional sustentada en datos, que sirva de guía para políticas públicas sostenibles, inclusivas y resilientes.

Horario del seminario

El seminario se llevará a cabo de manera virtual desde las 11:00 de la mañana hasta la 1:20 de la tarde. Contará con traducción simultánea al inglés y reunirá a representantes de organismos internacionales, agencias de cooperación, el sector privado y sistemas estadísticos nacionales.

La economía circular es una estrategia crucial ante desafíos globales como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la presión sobre los recursos naturales.

Este seminario, impulsado por el SELA, es un evento estratégico previo a la XXXIII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe, donde la economía circular será un tema central.

La actividad se alinea con el Programa de Trabajo 2022-2026 del SELA, en su área de Desarrollo Sostenible y Resiliente, que busca compartir conocimientos para apoyar la transición hacia modelos de producción y consumo circulares en América Latina y el Caribe.

