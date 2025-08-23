"Deporten a todos": la pancarta de un vecino en Carolina del Norte que desata una polémica migratoria

Suscríbete a nuestros canales

En Grifton, Carolina del Norte, un cartel que solicita la deportación de inmigrantes generó controversia y división en la comunidad.

Douglas Dietrich colocó el letrero, que expresa su descontento hacia sus vecinos inmigrantes y está dirigido a las autoridades migratorias y al presidente Donald Trump.

En el letrero pide que inicien la deportación en su barrio según informó La Opinión.

Esta acción se produce en un contexto de intensificación de las redadas y deportaciones bajo la administración Trump, lo que ha reavivado el debate sobre la inmigración en el país.

¿Por qué el cartel?

El conflicto se origina por la cercanía de Dietrich a ‘Monkeys Garage’, un taller de reparación de vehículos propiedad de Enrique Garfias, quien se identifica como ciudadano estadounidense.

Garfias considera que el mensaje del cartel es ofensivo y sugiere que tiene un trasfondo racista. Él asegura que Dietrich tiene problemas no solo con los hispanos.

Afirma que enfoca su descontento en ellos porque cree que puede hacerlo sin enfrentar consecuencias.

Dietrich, por su parte, justifica su enojo al afirmar que el taller no debería operar en una zona residencial, recordando que las regulaciones de zonificación le impidieron a él mismo abrir un negocio en el área.

Voces encontradas

La situación generó reacciones encontradas en redes sociales y en el vecindario. Algunos defienden la libertad de expresión, mientras que otros critican el mensaje por fomentar la discriminación y potencialmente incitar a la violencia.

Dylan Haman, administrador municipal de Grifton, subrayó la importancia de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.

Sin embargo, las autoridades están revisando las normativas sobre la colocación de carteles.

Se espera que en los próximos días se tome una decisión sobre la legalidad del letrero, mientras que Haman destacó que nadie ha evaluado si el mensaje podría incitar ataques contra Garfias o su negocio.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.