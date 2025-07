¡Victoria comercial! México se pronuncia sobre exportación de tomates a EE UU: "No hay sustituto"

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 15 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la exportación de tomates a Estados Unidos (EEUU).

En tal sentido, expresó su rechazo a la reactivación de una cuota compensatoria del 17,09 % a las importaciones de este rubro después de que Washington se haya retirado oficialmente del Acuerdo de Suspensión de Tomate (TSA), pero aseguró que se seguirá exportando al vecino del norte porque "no tiene sustituto".



Sheinbaum subrayó, no obstante, que el tomate o jitomate nacional va a seguir exportándose “aún con el arancel, porque no tiene sustituto”, dijo, según reseñó EFE.

Exportación del tomate mexicano a EEUU

Los productores, que coincidieron con las autoridades mexicanas, han considerado la decisión como un retroceso que afecta negativamente a toda la cadena agroalimentaria de América del Norte.



La mandataria mexicana anticipó que la próxima semana su gobierno estaría en condiciones de anunciar las acciones que se van a desarrollar en conjunto con productores de este producto.



“No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en los Estados Unidos. Nosotros recuerden que tenemos una mesa, de aquí al 1 de agosto, y esperamos llegar a una cuota, incluido el tema del jitomate”, apuntó Sheinbaum.



Señaló, asimismo, que si el 1 de agosto no se llega a un acuerdo, se tendrán que tomar otras acciones. Mientras tanto, este martes el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, se reunirá con productores para desarrollar opciones también con el cierre de la frontera al ganado mexicano.



De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), México abastece nueve de cada diez tomates que importa EEUU lo que equivale al 55 % de su consumo total.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube