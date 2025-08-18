PlayStation 5 llega con precio actualizado este agosto 2025: ¿Qué funciones especiales ofrece?

Suscríbete a nuestros canales

La PlayStation 5 sigue siendo una de las consolas más populares del mercado. Desde su lanzamiento en 2020, se destaca por su velocidad y por ofrecer una gran experiencia a los jugadores.

Con funciones avanzadas como el audio 3D y controles que se adaptan a diferentes estilos de juego, la consola de Sony atrae a una gran variedad de usuarios, informó La Nación.

Esto es posible gracias a una tecnología de integración especial que permite a los creadores de juegos desarrollar experiencias nuevas. También ofrece un gran nivel de almacenamiento.

¿Cuál es el precio de la PlayStation 5 en agosto de 2025?

En la página oficial de PlayStation, la consola cuesta $499.99.

La puedes pagar en cuotas mensuales de $40.40 o en cuatro cuotas iguales. La caja incluye la consola, un control inalámbrico DualSense, un cupón para el juego Astro Bot y otros accesorios.

La consola también viene con el juego preinstalado de Astro’s Playroom.

Otras tiendas como Best Buy, Target y Amazon también venden la consola. Su precio en estos comercios es el mismo o similar, como en Amazon, donde cuesta $510.

Características especiales de la PlayStation 5

La consola tiene un audio 3D que hace que los sonidos del juego sean más realistas. Funciona tanto con los altavoces de la televisión como con auriculares.

Los gatillos adaptativos de los controles responden al juego, por ejemplo, imitan la tensión de un arco o el freno de un carro.

La retroalimentación háptica usa vibraciones para recrear sensaciones como caminar por distintos terrenos.

Sony también ofrece muchos controles y accesorios. El control DualSense viene en varios colores y existe una versión más personalizable, el DualSense Edge.

La Play Station 5 posee un control llamado Access para jugadores con otras necesidades, además de volantes y palancas de juego.

Además, puedes personalizar tu consola. Se venden cubiertas de diferentes colores y puedes agregar más espacio de almacenamiento.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube