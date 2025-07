¡Video Viral!: madre de tres hijos tuvo que encangarse de trabajar 12 horas sola en un restaurante de Burger King

Suscríbete a nuestros canales

Un video que se viralizó recientemente en redes sociales, muestra a una empleada identificada como Nykia Hamilton, dirigiendo sola un restaurante de la cadena Burger King, en Carolina del Sur en Estados Unidos, algo que, según el relato, le ha sucedido a menudo.

Hamilton, de 25 años y madre soltera de tres niños, contó al portal de noticias WACH Fox 57, sobre compañeros de trabajo que renunciaron de un momento a otro, lo que la obligó a cubrir todas las áreas.

"Me estoy perdiendo la vida de mis hijos cuando trabajo tanto", declaró Hamilton a WACH FOX. "Tengo que mantenerlos, pero la verdad es que no tengo tiempo para estar con ellos, y eso me duele mucho".

La escasez de mano de obra afecta a las cadenas de comida rápida. A medida que el mercado laboral continúa cambiando tras la pandemia, los restaurantes, especialmente las grandes cadenas de comida rápida, han tenido dificultades para contratar y retener a sus trabajadores.

Agradecimiento hacia Burger King

A pesar de todo, se mostró agradecida con Burger King, asegurando que una de las razones por las que sigue en ese empleo es por el apoyo de un gerente: “No tendría trabajo porque tengo antecedentes, y es difícil encontrar un empleo con antecedentes”.

Por su parte, un portavoz de Burger King señaló a WACH Fox 57 que la política de la compañía establece que siempre debe haber más de un empleado por turno. “Estamos trabajando con el franquiciado de esta ubicación para entender lo ocurrido y tomar las medidas necesarias”, afirmó.

