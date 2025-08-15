Salomón Rondón vuelve a LaLiga: a qué hora y por dónde ver el Villarreal vs. Real Oviedo

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de Salomón Rondón a la élite del fútbol español es el gran atractivo del partido entre el Villarreal y el Real Oviedo. El delantero venezolano, recién fichado por el club asturiano, se medirá este viernes ante un equipo consolidado en la primera división en un encuentro que muchos en el país seguirán de cerca.

La llegada de Rondón al Real Oviedo, proveniente del Pachuca de México, ha despertado un gran entusiasmo. Su experiencia y capacidad goleadora lo convierten de inmediato en una pieza clave para el ataque del equipo, que busca dar la sorpresa y escalar posiciones en la tabla de la LALIGA 2025-2026.

El duelo tendrá lugar en el Estadio de la Cerámica y el pitazo inicial se dará a las 3:30 p.m., hora de Venezuela. Para los aficionados que quieran seguir la acción, el partido será transmitido en exclusiva a través de la señal de DIRECTV Sports y estará disponible para ver online por Disney+ Premium.

Más allá del debut de Rondón, este es un partido de suma importancia para ambos equipos. El Villarreal necesita asegurar una victoria en casa para consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que el Real Oviedo tiene la oportunidad de demostrar su potencial y sumar puntos vitales ante un rival directo.

