Choque de titanes: Wayne Rooney responde a Tom Brady por duras críticas

Wayne Rooney ha roto su silencio para responder directamente a Tom Brady, quien criticó su ética de trabajo durante su breve y fallido paso por el Birmingham City. La disputa se desató en un documental reciente de Amazon Prime, donde Brady, como propietario minoritario del club, cuestionó el enfoque del exfutbolista.

La polémica se originó en una escena del documental, en la que el siete veces ganador del Super Bowl visitaba el club y, tras su encuentro con el cuerpo técnico y los jugadores, expresaba su inquietud. Brady declaró que no tenía buenas "sensaciones" sobre el profesionalismo de Rooney, además de calificar a los jugadores como "perezosos y con privilegios".

En el estreno de su nuevo pódcast en la BBC, Rooney calificó el comentario de Brady como "muy injusto". Explicó que la visita de la leyenda de la NFL coincidió con un día de entrenamiento ligero y sugirió que Brady no entendía bien las exigencias del fútbol. Rooney señaló la diferencia entre la temporada de tres meses de la NFL y la necesidad de descanso en un deporte de todo el año.

Pese a su molestia, Rooney expresó su gran respeto por Brady, a quien considera uno de los más grandes atletas de la historia. El exentrenador también reconoció que, tras su salida y la de otros dos técnicos, el Birmingham City finalmente encontró su camino, logrando el ascenso a la segunda división bajo un nuevo liderazgo.

