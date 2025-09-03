CrediMax revoluciona las compras tecnológicas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

MultiMax facilita el acceso a tecnología de punta con CrediMax, su sistema de financiamiento exclusivo para clientes PriorityMax. Este servicio permite adquirir productos como televisores, neveras, celulares y electrodomésticos sin pagar intereses. Los usuarios pueden elegir cualquier artículo en tienda y dividir el pago en cómodas cuotas.

Más de 500 mil venezolanos ya forman parte del ecosistema PriorityMax. Al suscribirse, los clientes obtienen beneficios únicos, como aumentos en el límite de compra, sorteos mensuales y acceso a más de 400 marcas reconocidas. El CEO de MultiMax y CLX Group, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, destacó el compromiso de la empresa con la calidad de vida del consumidor venezolano.

Siete niveles de crédito y múltiples beneficios para compradores responsables

CrediMax ofrece siete categorías de financiamiento, desde Classic hasta Diamond. Cada nivel otorga un cupo distinto, con porcentajes de inicial y número de cuotas adaptados al historial de pago del cliente. Por ejemplo, el plan Classic otorga $200 de crédito con 40% de inicial y seis cuotas quincenales. En cambio, el plan Diamond permite acceder a $1.000 con solo 10% de inicial y diez cuotas.

Subir de categoría resulta sencillo. Solo se necesita pagar puntualmente o adelantar cuotas antes de 45 días. Esta práctica no solo mejora el límite de compra, también reduce el porcentaje de inicial. Los clientes que mantienen un historial impecable pueden acceder a tarjetas de crédito bancarias, ampliando sus oportunidades financieras.

Además, quienes pagan a tiempo participan automáticamente en sorteos mensuales con más de 100 premios. Entre ellos destacan lavadoras, televisores y combos de electrodomésticos. Los clientes más cumplidos también entran en el sorteo anual de dos vehículos 0 KM, un incentivo que refuerza el valor de la responsabilidad financiera.

PriorityMax: cómo afiliarse y comenzar a comprar con CrediMax

Afiliarse a PriorityMax es rápido y sencillo. Los interesados pueden registrarse en cualquier sede de MultiMax o descargar la app oficial desde Google Play o App Store. Solo deben ser mayores de edad, contar con correo electrónico y número telefónico para recibir el código de verificación.

Una vez completado el proceso, el cliente recibe su credencial en tienda y puede comenzar a disfrutar de todos los beneficios. El uso de la membresía es personal e intransferible, por lo que el titular debe estar presente para realizar compras con CrediMax.

MultiMax cuenta con 45 tiendas en todo el país, distribuidas en 19 estados y la ciudad de Caracas. La multimarca se consolida como líder en innovación tecnológica y experiencia de compra, siguiendo la visión de Nasar Dagga. Para conocer más sobre promociones, eventos y novedades, visita www.multimax.com.ve o sigue la cuenta @multimax en Instagram y Facebook

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube