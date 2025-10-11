Despliegue farmacéutico en el Municipio Libertador: conozca dónde las puede encontrar

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía del Municipio Libertador, a través de sus programas de salud social, intensificó la red de distribución de medicamentos a bajo costo para el 2025.

Este plan combina la apertura reciente de farmacias Caracas fijas en sectores populares con el despliegue estratégico de camiones farmacéuticos móviles, buscando cubrir la demanda de medicinas esenciales en las parroquias.

Este esfuerzo en la capital complementa las operaciones de las farmacias comunitarias y las de fundaciones que ofrecen precios subsidiados.

Este mes de octubre se inauguró una nueva sede de farmacias en el sector Artigas de la parroquia San Juan, así lo informó la alcaldesa Carmen Meléndez, garantizando la salud y alimentación de la ciudad capital.

Farmacias populares y comunitarias en la Gran Caracas

Los ciudadanos encuentran una red de apoyo farmacéutico en varias instituciones y fundaciones que ofrecen medicamentos a precios asequibles.

Si bien la operación de los camiones Farmacia Caracas en el Municipio Libertador rota según el cronograma de la Alcaldía, los puntos de atención fijos mantienen horarios más estables:

Fundasucre, a pesar de que no se encuentre en el Municipio Libertador, sirven a una gran población del este de Caracas y manejan precios subsidiados, en un horario de lunes a viernes.

Farmacia La Dolorita, al lado de la Clínica Popular, de 8:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.

Farmacia Dr. Fiorillo Hospital Pérez de León (El Llanito) de 8:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.

BADAN Caracas, Galerías Ávila de lunes a viernes: 8:00 a.m. - 8:00 p.m. / sábados: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Farmacia Alto Costo IVSS, Los Ruíces (solo para tratamientos especiales del IVSS) de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 2:00 p.m.

Farmacias Sociales Chacaíto El Bosque de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 12:00 p.m. y 1:30 p.m. - 5:00 p.m.

Organizaciones no gubernamentales también mantienen puntos de venta de medicamentos a bajo costo, facilitando el acceso a tratamientos crónicos y generales.

La reciente apertura en Artigas, sugiere una política de transformar puntos móviles exitosos en sedes permanentes, garantizando una atención continua en el tiempo.

Estos camiones itinerantes, identificados como Farmacia Caracas, se desplazan a comunidades donde la concentración de este tipo de expendio es baja.

La red de farmacias populares en Caracas se consolida como el principal paliativo social, garantizando que una mayor cantidad de ciudadanos pueda acceder a sus medicinas.

