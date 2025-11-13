Fundayacucho: ¿Cómo obtener una beca para estudiar en China?

La Fundación Gran Mariscal Ayacucho (Fundayacucho) ofrece becas de estudios en China a bachilleres y universitarios del país.
“Las becas internacionales ya están disponibles para estudiantes que buscan crecer, aprender y representar a su país con orgullo”, indicó la fundación en su cuenta en Instagram.
Una gran oportunidad para crecer, aprender y representar con orgullo al país.
“¡Atrévete a aplicar y da el paso hacia una experiencia que cambiará tu vida!”, dijo.
Los requisitos para obtener un beca para estudiar en China:
- Ser venezolano, con buena salud.
- Idioma chino (HSK): Nivel 3, Pregrado, General y Senior Scholar, o nivel 4, Maestría y Doctorado
- La mayoría de los programas son en chino; si no dominas el idioma, debes cursar un año preoperatorio obligatorio.
- Promedios mínimos: Bachillerato, 18/20, y universitario, 16/20.
¿Qué ofrece la beca?
- Matrícula completa, algunos materiales de estudio, hospedaje en dormitorio compartido, seguro médico básico y asignación mensual.
- Curso chino/Licenciatura
- Maestría
- Doctorado
Datos generales
- Organizan: Ministerio de Educación de China, Consejo Chino de Becas (CSC), Embajada China en Venezuela y Fundayacucho.
- Postulación: primero ante Fundayacucho, luego en la plataforma CSC.
- Convocatoria: hasta el 28 de febrero de 2026.
- Resultados: julio de 2026
- Tipo: Beca completa.