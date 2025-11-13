Fundayacucho: ¿Cómo obtener una beca para estudiar en China?

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Gran Mariscal Ayacucho (Fundayacucho) ofrece becas de estudios en China a bachilleres y universitarios del país.

“Las becas internacionales ya están disponibles para estudiantes que buscan crecer, aprender y representar a su país con orgullo”, indicó la fundación en su cuenta en Instagram.

Una gran oportunidad para crecer, aprender y representar con orgullo al país.

“¡Atrévete a aplicar y da el paso hacia una experiencia que cambiará tu vida!”, dijo.

Los requisitos para obtener un beca para estudiar en China:

Ser venezolano, con buena salud.

Idioma chino (HSK): Nivel 3, Pregrado, General y Senior Scholar, o n ivel 4, Maestría y Doctorado

La mayoría de los programas son en chino; si no dominas el idioma, debes cursar un año preoperatorio obligatorio.

Promedios mínimos: Bachillerato, 18/20, y u niversitario, 16/20.

¿Qué ofrece la beca?

Matrícula completa, algunos materiales de estudio, hospedaje en dormitorio compartido, seguro médico básico y asignación mensual.

Curso chino/Licenciatura

Maestría

Doctorado

Datos generales

Organizan: Ministerio de Educación de China, Consejo Chino de Becas (CSC), Embajada China en Venezuela y Fundayacucho.

Postulación: primero ante Fundayacucho, luego en la plataforma CSC.

Convocatoria: hasta el 28 de febrero de 2026.

Resultados: julio de 2026

Tipo: Beca completa.