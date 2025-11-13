Formación

Fundayacucho: ¿Cómo obtener una beca para estudiar en China?

Una gran oportunidad para crecer, aprender y representar con orgullo al país

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 11:45 pm

La Fundación Gran Mariscal Ayacucho (Fundayacucho) ofrece becas de estudios en China a bachilleres y universitarios del país. 

Las becas internacionales ya están disponibles para estudiantes que buscan crecer, aprender y representar a su país con orgullo”, indicó la fundación en su cuenta en Instagram

“¡Atrévete a aplicar y da el paso hacia una experiencia que cambiará tu vida!”, dijo. 

Los requisitos para obtener un beca para estudiar en China:

  • Ser venezolano, con buena salud. 
  • Idioma chino (HSK): Nivel 3, Pregrado, General y Senior Scholar, o nivel 4, Maestría y Doctorado
  • La mayoría de los programas son en chino; si no dominas el idioma, debes cursar un año preoperatorio obligatorio. 
  • Promedios mínimos: Bachillerato, 18/20, y universitario, 16/20.

¿Qué ofrece la beca?

  • Matrícula completa, algunos materiales de estudio, hospedaje en dormitorio compartido, seguro médico básico y asignación mensual. 
  • Curso chino/Licenciatura
  • Maestría 
  • Doctorado

Datos generales

  • Organizan: Ministerio de Educación de China, Consejo Chino de Becas (CSC), Embajada China en Venezuela y Fundayacucho.
  • Postulación: primero ante Fundayacucho, luego en la plataforma CSC. 
  • Convocatoria: hasta el 28 de febrero de 2026.
  • Resultados: julio de 2026
  • Tipo: Beca completa. 

Jueves 13 de Noviembre - 2025
