Galería Avanti celebra su Fashion Week 2025: anuncia plan de financiamiento

Galeria Avanti celebró su tercer aniversario con el Fashion Week by Avanti 2025 en su sede ubicada en Las Mercedes, Caracas.

A la cita acudieron invitados especiales y medios de comunicación para conocer la nueva colección de la tienda que presentó firmas como Silvian Heach, John Richmond, Piumelli y otras.

Antes del evento, la compañía sorprendió a los asistentes con un encendido de luces que develó una decoración navideña donde los colores blanco, negro y plateado se convirtieron en protagonistas. Con un enorme lazo plateado, cadenas con bambalinas, un árbol de Navidad y renos animatrónicos se completó la decoración navideña que luce este año el edificio de Galería Avanti.

“Desde nuestros inicios asumimos el reto de transformar la manera en la que los venezolanos viven sus compras, apostando siempre por la innovación y la excelencia. Celebrar tres años es reafirmar nuestro compromiso con el país y con nuestros clientes, quienes han hecho posible que hoy sigamos impulsando una nueva forma de vivir el consumo, el servicio y la experiencia de marca”, dijo Yaser Arafat Dagga, CEO de Galería Avanti.

Nueva colección de Galería Avanti

El desfile comenzó con una muestra de la colección para niños; luego, mostraron las prendas de vestir y los accesorios para caballeros y damas, todo esto, amenizado por la presentación de los artistas Liana Malva y Anakena.

Se trata de una colección muy variada, que cuenta con piezas como pantalones, vestidos, conjuntos, chalecos, chaquetas y mucho más.

Las piezas de la nueva colección se pueden adquirir en la tienda desde este lunes 24 de noviembre entre las 10:00 am y las 8:00 pm.

Los directivos de la compañía aprovecharon la oportunidad para anunciar a sus clientes que a partir de diciembre contarán con un plan de financiamiento.

“Estamos siempre en mucha velocidad, estamos trabajando en la colección de primavera del 2026 y lanzamos el plan de financiamiento, que es la primera tarjera de crédito con el Banco Plaza. Queremos traer a Venezuela a las marcas más importantes del mundo”, comentó la gerente de Mercadeo de Avanti, Isbelt Venegas.



