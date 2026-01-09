Detenido tras causar múltiples heridas a su mujer e hijo: la víctima testificó lo ocurrido

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía del municipio Gaspar Marcano, en el estado Nueva Esparta, detuvieron a un hombre de 38 años tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja y a su hijo menor de edad.

A través de su cuenta de Instagram, el Instituto Autónomo de la Policía del estado Nueva Esparta, informó que el arresto se produjo luego de que la víctima acudiera a la estación para denunciar al sujeto.

¿Qué dijo la víctima?

Según el relato de la mujer, el agresor irrumpió en su vivienda causando diversos daños materiales dentro del hogar antes de arremeter contra ella y el niño.

Gracias a la denuncia, una comisión policial se desplegó de inmediato en la urbanización Pozo Blanco, logrando la captura del sospechoso en plena vía pública.

Detalles del ataque y atención médica

Tras la detención, las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir cuidados médicos.

Los exámenes confirmaron que la mujer presentaba un fuerte golpe en la frente, mientras que el menor sufrió una herida en su hombro izquierdo producto del forcejeo.

Durante la revisión técnica de la vivienda, los oficiales de seguridad encontraron e incautaron un cuchillo, el cual fue presentado como evidencia clave del ataque violento.

Acciones legales y seguridad en la zona

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, organismo que se encargará de realizar las investigaciones y los procedimientos legales necesarios.

Por su parte, la policía local informó que mantendrá una vigilancia constante en el sector Pozo Blanco para evitar que se repitan este tipo de incidentes y garantizar la tranquilidad de los vecinos.

Se recordó a la población de Nueva Esparta que existen programas gratuitos de apoyo psicológico y asesoría legal para quienes atraviesan situaciones de violencia de género.

Los organismos de seguridad exhortaron a los ciudadanos a no guardar silencio y acudir a las instituciones correspondientes ante cualquier señal de maltrato físico o verbal.

