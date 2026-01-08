Hallan cadáver en las riberas del río Guaire: esto dicen las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Un intenso operativo de rescate se llevó a cabo la tarde de este miércoles 7 de enero de 2026 en las riberas del río Guaire.

Funcionarios de diversos cuerpos de seguridad recuperaron el cadáver en estado de descomposición cuya identidad y causa de muerte permanecen bajo investigación.

El hallazgo movilizó a las autoridades desde el suroeste hasta el centro-este de la ciudad debido a la fuerza de la corriente.

La alerta inicial se generó aproximadamente a las 4:30 p. m. en el urbanismo Cacique Tiuna.

Vecinos de la zona avistaron el cuerpo en la quebrada local y notificaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Sin embargo, antes de que pudieran intervenir, la corriente arrastró el cadáver hacia el río El Valle, desembocando finalmente en el cauce principal del Guaire.

Ante el desplazamiento del cuerpo, se activó un despliegue coordinado entre:

Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Protección Civil.

Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Los funcionarios centraron sus esfuerzos en la urbanización Bello Monte, logrando interceptar el cadáver a la altura del Distribuidor Veracruz, frente a la sede de Ciudad Banesco.

Tras maniobras especializadas, el cuerpo fue extraído del agua y colocado en tierra firme sin mayores contratiempos.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron el levantamiento del cadáver en el sitio.

Debido al estado de descomposición, no fue posible determinar lesiones visibles de manera inmediata. El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Bello Monte (Senamecf), donde se le practicará la autopsia de ley para identificar a la víctima y esclarecer si se trató de un accidente o un hecho punible.

