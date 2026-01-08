Sujeto causa la muerte de una persona al manejar ebrio: estos son los cargos que le imputan

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles la detención de un sujeto por causar la muerte de una persona al manejar en estado de ebriedad en el estado Carabobo.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab difundió detalles sobre los cargos imputados en contra del sujeto.

Conductor ebrio causa la muerte de una persona en Carabobo

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, el sujeto quedó identificado como Yorfran Arias, quien es señalado como el responsable de la muerte de una persona en Carabobo.

Asimismo, señala que los cargos imputados contra Arias son por el delito de Homicidio intencional a título de Dolo eventual.

Muerte de una persona en Carabobo

En este sentido, resalta la máxima autoridad del MP, que Arias habría conducido su vehículo "de manera irresponsable e imprudente".

Agrega que durante la tragedia, Arias arrolló a una persona, quien perdió la vida tras el accidente.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube