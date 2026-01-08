Cliente apuñala varias veces a un trabajador de KFC por una salsa: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Un trabajador de Kentucky Fried Chicken fue presuntamente atacado y apuñalado varias veces en Nevada, por dos hombres, durante una disputa por salsa, según los informes.

James Carter, de 48 años, y Gerald Carter, de 32 años, fueron arrestados y acusados de intento de asesinato por el asalto que ocurrió el 27 de diciembre en un restaurante KFC de Las Vegas, según KSNV.

La policía acudió a la cadena de comida rápida luego de recibir la información de que un cliente había sido apuñalado a un empleado. Cuatro personas fueron detenidas por los oficiales, y les encontraron una navaja plegable grande en el bolsillo de Gerald Carter, indicó el medio.

Uno de los detenidos manifestó que compró comida en el restaurante KFC y se fue luego de que Gerald “se molestó por su salsa”, según señaló el informe policial obtenido por la publicación.

Gerald, descontento por el servicio, se enfureció aún más después de ir y venir varias veces del KFC y dijo que el personal supuestamente “le había faltado el respeto”, de acuerdo con los informes.

Gerald Carter regresó a la tienda con su tío, James, y ambos fueron vistos en los videos de vigilancia detrás del mostrador.

El video muestra la agresión al cliente apuñalado

En el video se ve, supuestamente, a Gerald apuñalando varias veces al empleado mientras su tío lo sujetaba por varios segundos con fuerte presión de estrangulamiento.

La víctima fue trasladada a un hospital local para recibir tratamiento y su condición actual no está clara de inmediato.

Ante la policía, Gerald Carter admitió que tuvo una pelea con el trabajador, aunque insistió en que su cuchillo permaneció en su bolsillo, según la publicación.

En medio de su furia, el cliente aseguró que el empleado lo estaba “insultando y faltándole el respeto”, lo que ocasionó la pelea.

Una juez de Las Vegas ordenó la detención tanto de Gerald como de James Carter. Gerald bajo fianza de $ 100.000 y James bajo fianza de $ 10.000; pero si pagan la fianza, ambos deberán usar un grillete electrónico, según 8newsnow.

El Departamento de Policía de North Las Vegas no hizo declaraciones de inmediato a The Post.

