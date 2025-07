¡Advertencia policial en Chicago! autoridades de Bloomingdale llevan a cabo arrestos masivos por tendencia viral en Tik Tok

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Bloomingdale emitió una advertencia tras el arresto de varias personas en un edificio de este suburbio de Chicago, en medio de una tendencia popular en TikTok.

El departamento de policía utiliza sus redes sociales para buscar a individuos que han "invadido y dañado la propiedad de Indian Lakes", según informó Telemundo Chicago.

En las publicaciones se incluyen imágenes de al menos tres personas escalando el tejado del antiguo hotel.

Esta situación llevó a las autoridades a recordar que cualquier entrada ilegal o daño a la propiedad será sancionado severamente.

Registros policiales

Recientemente, el departamento anunció la acusación de dos personas por allanamiento ilegal en el Hotel Indian Lakes, que es escenario de numerosos arrestos por intrusión.

La propiedad, actualmente cerrada, presenta un estado de deterioro y es considerada insegura. Las autoridades afirman que el lugar está vigilado las 24 horas.

El personal de seguridad en el sitio es la encargada de alertar a la policía ante cualquier intento de entrada no autorizada. El departamento reitera su compromiso de procesar a quienes invadan el lugar, instando a la comunidad a mantenerse alejada.

Una tendencia viral

La tendencia de "exploración urbana" lleva a un aumento en los incidentes de intrusión, afectando no solo al Hotel Indian Lakes, sino también a otras propiedades en la zona.

En 2023, la policía advirtió sobre este fenómeno, que atrae a muchos jóvenes a invadir lugares en proceso de restauración, causando daños significativos.

Aunque algunos exploradores obtienen permisos para acceder a ciertos edificios, el Hotel Indian Lakes no está abandonado y no se permite la entrada a ninguna persona no autorizada.

Las autoridades hacen un llamado a los padres para que conversen con sus hijos sobre la importancia de tomar decisiones responsables.

