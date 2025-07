Planned Parenthood gana batalla clave en EEUU: Medicaid cubrirá atención reproductiva

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, la jueza federal Indira Talwani emitió una orden judicial preliminar que suspende la aplicación de una ley firmada por el presidente Donald Trump, la cual impedía a los pacientes utilizar el seguro Medicaid en los centros de atención de Planned Parenthood en todo el país.

Según informó la organización en un comunicado, la decisión judicial garantiza que sus más de 600 centros en Estados Unidos puedan seguir recibiendo reembolsos por servicios prestados a pacientes con Medicaid, manteniendo así el acceso a atención médica sexual y reproductiva esencial.

Riesgos de salud pública señalados por la jueza

En su resolución, la jueza Talwani advirtió que restringir los servicios médicos de Planned Parenthood podría causar un aumento de embarazos no deseados, complicaciones ginecológicas y un repunte en infecciones de transmisión sexual (ITS) no diagnosticadas ni tratadas. Estas consecuencias, según el fallo, derivarían de la pérdida de acceso a métodos anticonceptivos eficaces.

Antecedentes de la demanda y postura institucional

Planned Parenthood presentó la demanda a comienzos de mes en la Corte de Distrito de Massachusetts, calificando la nueva ley como inconstitucional y señalando que afectaría a más de un millón de pacientes que dependen de Medicaid para recibir atención médica preventiva, incluidos exámenes de cáncer, pruebas de ITS, anticonceptivos y orientación educativa.

“Seguiremos luchando contra esta ley cruel para que todas las personas puedan acceder a servicios de salud esenciales, sin importar el tipo de seguro que tengan,” expresó Alexis McGill Johnson, presidenta y directora general de Planned Parenthood.

La organización alertó que, de no frenarse esta legislación, se produciría una crisis de salud pública con efectos duraderos, incluso para aquellos que no utilizan Medicaid pero dependen de sus clínicas para atención básica.

