Burger King vende hamburguesas por un centavo: debes estar suscrito a esta plataforma

Suscríbete a nuestros canales

Burger King lanzó una atractiva promoción para sus usuarios de la AppBK y clientes en línea, ofreciendo una hamburguesa de queso por solo un centavo con la compra de un dólar o más.

La oferta estará disponible desde el 14 hasta el 20 de abril en los restaurantes Burger King participantes en Estados Unidos, pero es exclusiva para pedidos realizados a través de la aplicación o en línea, destaca El Diario de NYC.

La marca aclara que el precio y la disponibilidad pueden variar según la ubicación.

Para acceder a esta promoción, los clientes deben estar suscritos al programa Royal Park de Burger King. Si aún no están registrados, pueden abrir una cuenta fácilmente. Antes de realizar el pedido, es necesario activar la oferta en la sección de promociones de la app o en el sitio web. Cabe destacar que esta oferta no está disponible durante el horario de desayuno y no incluye impuestos.

La hamburguesa con queso, que normalmente cuesta alrededor de $2.59, incluye una pieza de carne a la parrilla, queso americano derretido, pepinillos, kétchup, mostaza y un pan con semillas de sésamo, haciendo de esta oferta una opción muy económica para los amantes de la comida rápida.

Visite nuestras secciones: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube