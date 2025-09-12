¿Cuándo llegará el primer frente frío real a Florida? El NWS advierte lo que viene

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Florida sentirán este fin de semana un ligero respiro en medio del calor y la humedad del verano, ya que un débil frente frío se desplaza hacia el estado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Aunque el cambio no será drástico, la agencia advierte que el frente ofrecerá una pequeña pausa en la humedad, antes de que el verdadero descenso de temperaturas llegue a principios o mediados de octubre.

Trayectoria del frente frío en Florida

El NWS explicó que un frente frío es una zona que separa dos masas de aire, donde la más fría y densa reemplaza a la cálida.

En este caso, el sistema descenderá desde el Medio Oeste y tendrá mayor impacto en Florida Central a partir del viernes.

Los pronósticos indican que, entre la noche del sábado y la mañana del domingo, las temperaturas descenderán justo por debajo de los 70 grados Fahrenheit en Orlando y podrían alcanzar los 65 grados en Tallahassee.

Hacia el sur de Florida, el frente se sentirá el sábado por la noche, con registros cercanos a los 73 grados Fahrenheit.

Aunque el cambio será leve, los meteorólogos destacan que este tipo de frentes son señales del inicio de la transición hacia el otoño, aunque las condiciones de humedad y calor seguirán predominando en gran parte del estado.

Pronóstico de septiembre a noviembre en Florida

El Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA prevé un período más cálido y lluvioso de lo normal en Florida, con probabilidades de entre 50 y 60% de temperaturas superiores al promedio, y una tendencia de 40 a 50% de lluvias por encima de lo habitual entre septiembre y noviembre.

Sin embargo, la agencia aclaró que los pronósticos pueden variar debido a la influencia de los sistemas tropicales en esta etapa final de la temporada de huracanes, que se extiende hasta noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que los primeros frentes fríos perceptibles no suelen llegar hasta principios o mediados de octubre, y que descensos más marcados, cercanos a los 50 grados Fahrenheit, generalmente se registran hacia finales de octubre o noviembre.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube