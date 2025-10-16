De septiembre a octubre: cinco datos clave sobre el Mes de la Herencia Hispana

Suscríbete a nuestros canales

Mes de la Herencia Hispana es una conmemoración anual que moviliza a comunidades en todo el país, enfocándose en la historia y el aporte de generaciones provenientes de países hispanohablantes.

Esta festividad se ha convertido en un espacio para resaltar la diversidad y el impacto cultural de los hispanos en la sociedad estadounidense.

Durante este período, se desarrollan actividades que buscan visibilizar la riqueza de tradiciones, costumbres y valores transmitidos por quienes forman parte de este grupo étnico.

El término hispano se utiliza para identificar a personas originarias o descendientes de países de habla española, mientras que latino abarca a quienes provienen de América Latina, independientemente del idioma. Esta distinción ayuda a comprender la diversidad dentro de la población celebrada.

La celebración se realiza del 15 de septiembre al 15 de octubre, coincidiendo con las fechas de independencia de varios países de Centroamérica y Sudamérica, así como otras efemérides relevantes para la comunidad hispana.

Según datos del Pew Research Center y la Oficina del Censo, la población hispana representa el 18.1% del total en Estados Unidos, siendo el grupo étnico de mayor crecimiento.

Durante el Mes de la Herencia Hispana, se promueve la participación en actividades culturales, donativos a organizaciones benéficas y el reconocimiento de figuras influyentes en la sociedad.

