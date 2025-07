¡Desesperación en Texas! Más de 161 desaparecidos tras la tragedia

Suscríbete a nuestros canales

Más de 161 personas están desaparecidas y al menos 109 han fallecido tras las devastadoras inundaciones que tuvieron lugar en Texas, Estados Unidos (EEUU).

"Tenemos que encontrar a cada una de las personas (...) esa es la prioridad número uno", dijo el gobernador del estado, Greg Abbott, reseñó EFE.



Solo en el condado de Kerr, donde están ubicados Hunt y Kerrville, otro de los poblados con más damnificados, se registraron 94 de los muertos y todos los desaparecidos, de acuerdo con las cifras del gobernador.



Las autoridades en esta región lanzaron un sistema para que las personas registren a sus seres queridos y han ido cotejando esta información con los cuerpos identificados.



"Hemos estado obteniendo información sobre las personas que no estaban registradas en un campamento de verano o en un hotel y que habían venido aquí, pero no se sabía de ellas", explicó el republicano. La lista de desaparecidos "muy probablemente" aumentará, agregó.



La tragedia en este estado se ha profundizado por la cantidad de víctimas que son menores de edad, hasta ahora 30 en Kerr, incluyendo 21 muertes confirmadas y 6 desaparecidas de un campamento cristiano para jóvenes y niñas.



De igual modo, Abbott anunció que se convocará una sesión especial de la legislatura estatal para examinar "cada aspecto de la tormenta" y asegurarse de que existan los sistemas necesarios para prevenir otras tragedias en el futuro.



En declaraciones previas, el alguacil de Kerr, Larry Leitha Jr., dijo que no es su prioridad hacer una evaluación sobre la respuesta de las autoridades la noche del 4 de julio.

