“¡Perdedor y vago!”: Trump destroza al exvicegobernador de Georgia por cambiarse al Partido Demócrata

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump volvió a generar controversia esta semana al atacar duramente al exvicegobernador de Georgia, Geoff Duncan, luego de que este anunciara públicamente su cambio al Partido Demócrata.

Duncan, una de las voces más críticas del presidente estadounidense dentro del GOP, oficializó su decisión en un artículo de opinión publicado en el Atlanta Journal-Constitution, en el que cuestiona el rumbo del partido y asegura que su “corazón político cambió” tras años de desacuerdos internos, reseña New York Post.

Trump no tardó en responder. Desde su red Truth Social, Trump calificó a Duncan de “fracasado total” y “peso muerto” que “nunca logró nada”. Agregó: “¡Menos mal que se hizo demócrata! ¡No tienes ni una oportunidad!”.

Lo tildó de "vago"

En otra publicación, recordó que ya en agosto de 2024 había pedido su expulsión del Partido Republicano de Georgia, acusándolo de ser un “vago” al servicio de la “CNN de Noticias Falsas”.

Duncan, quien fue vicegobernador entre 2019 y 2023, había sido oficialmente expulsado del partido estatal en enero de 2025 por manifestar públicamente su apoyo a Joe Biden y luego a Kamala Harris durante la campaña presidencial.

La decisión fue respaldada por el presidente del Partido Republicano de Georgia, Josh McKoon, quien también le prohibió a Duncan usar sus credenciales republicanas en medios y apariciones públicas.

En desacuerdo con Trump

En su artículo, Duncan afirmó que la ruptura se gestó desde la reacción de Trump a su derrota en 2020 y los sucesos del 6 de enero de 2021. “Mi decisión se centró en mi lucha diaria por amar al prójimo, como republicano”, escribió, asegurando que ya no se sentía representado por el partido.

El enfrentamiento evidencia una vez más la profunda fractura interna del Partido Republicano ante el dominio y la influencia de Trump en su militancia y dirigencia.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube