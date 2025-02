Texas anuncia innovadora medida para combatir ciberataques: ¿De qué se trata?

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado la creación de Texas Cyber Command, una nueva unidad diseñada para proteger las infraestructuras críticas del estado de los ciberataques.

Esta iniciativa responde al creciente número de ataques cibernéticos dirigidos a las infraestructuras críticas de Texas.

La creación de Texas Cyber Command, anunciada en el sitio web de la Oficina del Gobernador de Texas, responde a una serie de ataques cibernéticos recientes que pusieron en peligro los sistemas de gobiernos locales y servicios esenciales.

¿Cómo funcionará Texas Cyber Command?

Texas Cyber Command, que tendrá su sede en San Antonio, colaborará con universidades, agencias estatales y el gobierno federal para proteger servicios críticos como el suministro de agua y electricidad, así como el transporte, de posibles interrupciones.

La prioridad es asegurar que estos recursos esenciales para la población sigan funcionando sin problemas, reseña El Tiempo.

Texas Cyber Command no solo responderá a los ataques cibernéticos, sino que también trabajará para prevenirlos.

Su enfoque principal será detectar rápidamente las amenazas y establecer medidas de seguridad sólidas para garantizar que los servicios esenciales, vitales para la comunidad y la economía, funcionen sin interrupciones.

Recomendaciones para evitar ciberataques

Mantén tus dispositivos actualizados:

Actualizaciones de software: Instala las últimas actualizaciones de software para tu sistema operativo, aplicaciones y navegadores web.

Estas actualizaciones suelen incluir parches de seguridad importantes que corrigen vulnerabilidades conocidas.

Antivirus: Utiliza un software antivirus confiable y asegúrate de que esté siempre actualizado.

Realiza análisis periódicos de tu sistema para detectar y eliminar posibles amenazas.

Cuidado con los correos electrónicos y enlaces sospechosos:

No abras correos electrónicos de remitentes desconocidos: Evita abrir correos electrónicos de personas o empresas que no conozcas.

Si no estás seguro de la legitimidad de un correo, no hagas clic en ningún enlace ni descargues ningún archivo adjunto.

Desconfía de los enlaces sospechosos: No hagas clic en enlaces que parezcan sospechosos o que te lleguen por correo electrónico o mensajes de texto sin solicitarlos.

Estos enlaces podrían llevarte a sitios web maliciosos o descargar software malicioso en tu dispositivo.

Contraseñas seguras y autenticación de dos factores:

Crea contraseñas únicas y complejas: Utiliza contraseñas diferentes para cada una de tus cuentas en línea.

Asegúrate de que tus contraseñas sean lo suficientemente largas y que incluyan una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Habilita la autenticación de dos factores (2FA): Siempre que sea posible, habilita la autenticación de dos factores para tus cuentas en línea.

Esto añade una capa adicional de seguridad al requerir un segundo factor de autenticación, como un código enviado a tu teléfono 1 móvil, además de tu contraseña.

Protege tu información personal:

Sé cauteloso con la información que compartes en línea: Evita compartir información personal sensible, como tu número de seguro social, dirección o información bancaria, en sitios web o redes sociales que no sean de confianza.

Utiliza conexiones seguras: Al navegar por Internet, asegúrate de que estás utilizando una conexión segura (https) y que el sitio web en el que estás compartiendo información personal es legítimo.

