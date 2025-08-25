Texas en alerta: el gusano barrenador amenaza millones de empleos agrícolas en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito carnívoro que amenaza tanto a humanos como al ganado, fue detectado por primera vez en una persona en Estados Unidos, confirmó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El caso, relacionado con un viajero que regresaba de El Salvador, fue validado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 4 de agosto, según un vocero de la agencia, según reseña NBC.

El gusano barrenador —cuyo nombre científico es Cochliomyia hominivorax— corresponde a las larvas de una mosca que deposita sus huevos en animales de sangre caliente, generando heridas profundas y mortales.

Un parásito devastador para ganado, mascotas y fauna silvestre

En el pasado, brotes en Centroamérica causaron enormes pérdidas económicas hasta que fueron erradicados con programas de control costosos.

Sin embargo, en los últimos dos años el parásito ha resurgido en la región y se desplaza hacia el norte desde México, encendiendo las alarmas en la frontera con Texas.

La Secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke L. Rollins, anunció en Texas un plan urgente de cinco fases para combatir al parásito, que incluye la cría masiva de moscas macho estériles que serán liberadas desde el aire sobre el sur de Texas y el norte de México.

Esta estrategia busca que los apareamientos no produzcan larvas, lo que reduciría gradualmente la población del insecto. La misma técnica ya fue exitosa en la década de 1960.

Riesgo económico y medidas de emergencia

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que la industria agrícola estatal, valorada en 867 mil millones de dólares y con más de dos millones de empleos, podría enfrentar pérdidas millonarias si el gusano barrenador se propaga.

Un reporte del USDA estimó que un brote costaría al menos 1.800 millones de dólares por muertes de ganado, costos de tratamientos y labores de control.

Aunque las infecciones humanas son extremadamente raras y tratables, sí pueden ser fatales. Por ello, las autoridades federales y estatales mantienen restricciones al comercio transfronterizo de ganado y vigilancia epidemiológica, mientras la investigación se centra en frenar la propagación del parásito hacia territorio estadounidense.

