Tiroteos en escuelas de EE.UU. no cesan: ¿Cuáles son las ciudades con mayor incidencia?

En años recientes, el comportamiento de los tiroteos en escuelas ha aumentado de forma notable en distintas partes de Estados Unidos.

Según estudios actuales, los estados con mayor número de este tipo de eventos son Texas, Florida, California y Michigan, lugares en los que se han observado varios ataques a lo largo de los últimos años.

Ciudades con más incidentes de tiroteos en escuelas de Estados Unidos

Las ciudades más frecuentadas son Houston, Los Ángeles, Miami y Detroit, sitios donde han acontecido tragedias que siguen estremeciendo al país.

Cabe mencionar que, el perfil de las personas que llevan a cabo estos actos ha sido analizado para entender qué contagia estos crímenes. A menudo, los tiradores son jóvenes, de edades que oscilan entre 16 y 21 años.

Por norma general se observa que, en su mayoría, los tiradores provienen de familias semidisfuncionales con antecedentes de abuso o descuido.

No obstante, este no es el único patrón: algunos de ellos presentan signos de aislamiento social o problemas de salud mental no tratados.

Una tendencia que se repite es que muchos de los tiradores han sido antes víctimas del bullying, lo que parece potenciar, en los mismos, su frustración y desesperanza.

A su vez, en muchos casos, los jóvenes han tenido un fácil acceso a las armas de fuego, un elemento que fomenta la ejecución de estos actos violentos. La combinación de estos factores genera un cóctel peligroso que contribuye al creciente número de tiroteos.

“Cada día, 125 personas en los Estados Unidos mueren con armas de fuego, el doble reciben disparos y resultan heridas, y muchas otras se ven afectadas por actos de violencia con armas de fuego”, reporta Every Town Research.

La tasa de estudiantes expuestos a tiroteos en escuelas se ha triplicado desde 1999

La exposición de estudiantes estadounidenses a tiroteos escolares casi se ha triplicado desde 1999, con el pico más significativo ocurriendo durante los años de la pandemia, entre 2020 y 2024. Según datos analizados por KFF de la base del Washington Post, la tasa anual de exposición subió de 19 a 51 por cada 100.000 alumnos en esos periodos.

