Feligreses inmigrantes temen acudir a misa: iglesias de Nueva York refuerzan acciones contra redadas del ICE

Suscríbete a nuestros canales

Iglesias cristianas de la ciudad de Nueva York buscan reforzar medidas para evitar el acceso de los funcionarios del ICE en los templos, en el contexto de las redadas masivas ordenadas por Donald Trump para la expulsión de inmigrantes.

El pasado viernes, en vísperas de Semana Santa, una jueza federal respaldó a la Casa Blanca en una demanda presentada por varias organizaciones religiosas, que solicitaba bloquear la orden ejecutiva para abrir paso a las redadas en iglesias y lugares de culto, informó El Diario NY.

Desde el pasado mes de enero, algunos templos de la Gran Manzana, como St. Paul y St. Andrew, de Manhattan, mostraban un mensaje su puerta principal: “El ingreso de ICE no es permitido”.

Se espera que las autoridades de espacios religiosos, donde también funcionan programas de ayuda a inmigrantes indocumentados, refuercen acciones de protección e información, para impedir que los federales, puedan eventualmente irrumpir, sin una orden judicial.

“Esto nos obliga a pensar en otras medidas. Aunque honestamente, no tenemos registros en la Gran Manzana de arremetidas recientes a nuestros templos”, dijo una fuente no oficial de la Arquidiócesis de Brooklyn al medio local.

Hasta la fecha no se han reportado incidencias de ingreso del ICE a templos o servicios religiosos de la ciudad de Nueva York. “Aunque no hay ninguna garantía real, absoluta y racional, que no pueda suceder”, coincidieron portavoces.

Durante tres décadas, una política federal restringió las operaciones de oficiales de migración en iglesias, escuelas y hospitales. Sin embargo, la administración Trump la revocó en enero. Esto causó preocupación en los inmigrantes feligreses, quienes temen acudir a misa.

“Normalmente a mí me gusta venir a la misa del domingo de resurrección. Yo como católico, prefiero celebrar la vida y no la muerte. Pero este año, honestamente, lo estoy pensando, porque la iglesia Guadalupe, a donde normalmente voy, se llena mucho. Y yo sin papeles, y con una orden de deportación. No quiero exponerme”, comentó Javier, un mexicano de (65), quien ha vivido en ciudad desde hace 35 años.

Un nuevo informe publicado por World Relief estima que 1 de cada 18 evangélicos y uno de cada cinco católicos en todo el país, es decir un promedio de uno de cada 12 cristianos, corren el riesgo de ser deportados, o de perder a un ser querido, debido a las actuales políticas migratorias.

Hasta 80% de las personas, potencialmente en riesgo de deportación, son cristianos, según el informe.

Visite nuestra sección de Migración.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube