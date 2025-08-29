Asistencia en California: CalWORKs publica las fechas de pago para septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El programa CalWORKs de California está listo para emitir los pagos mensuales y los cupones de alimentos para septiembre de 2025.

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) administra el programa CalWORKs, que proporciona asistencia económica a familias elegibles.

Según una publicación de Marca USA, los pagos se realizan a través de una tarjeta EBT. El depósito se programa según el último dígito del número de caso del beneficiario.

¿En qué días recibirás tu pago de CalWORKs?

Los pagos de CalWORKs se distribuirán del 1 al 10 de septiembre. Por ejemplo, si tu número de caso termina en 1, recibirás el pago el 1 de septiembre. Si termina en 2, el depósito se hará el día 2, y así sucesivamente.

Para encontrar tu número de caso, revisa la documentación oficial del programa, visita el portal BenefitsCal.com o llama a la oficina local de servicios sociales.

¿Quiénes son elegibles para CalWORKs?

El programa está dirigido a familias con hijos menores que cumplen con los requisitos de ingresos y residencia en California.

Además de la ayuda económica, CalWORKs ofrece servicios como capacitación laboral, cuidado infantil, apoyo para la vivienda y asistencia médica. Los beneficios se renuevan cada mes, siempre y cuando se mantenga la elegibilidad.

¿Cómo puedes planificar tus gastos?

Los pagos de CalWORKs y los cupones de alimentos de septiembre se depositarán de forma escalonada, dependiendo del número de caso.

Es importantes que los beneficiarios conozcan su fecha de pago y planifiquen sus gastos con anticipación. Para más información, visita el sitio web del CDSS o comunícate con la oficina local.

