¿California está viviendo una crisis en seguros de viviendas?: Entienda lo que está sucediendo

Se está haciendo cada vez más frecuente que los propietarios de viviendas en California, Estados Unidos (EEUU), no tengan seguros para su protección, no porque no entiendan la necesidad, sino porque no pueden costearlo.

Resulta que en California importantes aseguradoras han decidido suspender la emisión de nuevas pólizas en zonas consideradas de alto peligro, como lo reseña el portal de Ksdy50.

Esto, debido al incremento de fenómenos climáticos extremos, como los devastadores incendios forestales.

Vale la pena destacar que la falta de cobertura amenaza la estabilidad financiera de miles de familias y la seguridad ante futuros eventos climáticos, desastres naturales, o eventualidades forestales.

Detalles sobre la crisis de seguros en California

Las compañías de seguros afirman que han tenido que enfrentar pérdidas millonarias que han puesto en riesgo la viabilidad del servicio.

Además, se señala que operar se vuelve aún menos factible debido a los elevados costos operativos y las estrictas regulaciones en las tarifas.

Tomando en cuenta que estos limitan la capacidad de ajustar los precios, acorde al aumento de los riesgos.

En consecuencia, los propietarios se han visto en la necesidad de recurrir a alternativas como el California FAIR Plan, conocido por sus coberturas limitadas y costos elevados.

Señalan que el California FAIR Plan, el cual es el asegurador de última instancia contra incendios en el estado, necesita $1.000 millones para seguir cubriendo reclamaciones tras los incendios de Palisades y Eaton.

Ante esto, el Comisionado de Seguros del Estado, Ricardo Lara, aprobó la solicitud del FAIR Plan para recaudar estos fondos a través de una evaluación a las compañías de seguros.

Como resultado, se está generando una crisis en dos sectores, tanto en el de los seguros, como en el inmobiliario.

Genera preocupación, ya que de no resolverse puede acabar con el de los seguros, e incluso reducir la demanda inmobiliaria.

