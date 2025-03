Descubra cuánto tiempo estará activo el horario de verano: ¿De nuevo deberá atrasar su reloj en USA?

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este domingo 9 de marzo, en la madrugada, gran parte de Estados Unidos (EEUU) entró en el horario legal de verano 2025, pero este no es más que el primer cambio de los relojes del año, aun queda uno más.

Desde las 2:00 de la mañana los relojes tuvieron un cambio, se adelantaron una hora, pasando a ser automáticamente las 3:00 de la madrugada.

Esto, para acoplarse a un cambio que se realiza anualmente en el país, con excepción de Arizona (excepto la Nación Navajo) y Hawái, para tener un mayor aprovechamiento de las horas de luz natural y ahorrar energía.

Sin embargo, este tema se ha convertido en un gran debate sobre si en realidad es necesario o útil, y desde hace años ha sido puesto en duda de si volverá a aplicarse o no.

Lo cual, eventualmente, sigue aplicándose, a pesar de estudios que aseguran que puede afectar la salud.

Ahora, hay que tener claro que este no es el horario regular, por lo que habitualmente se debe regresar al horario anterior.

Cambio a horario estándar

En el caso de USA, el primer cambio del año comienza el segundo domingo de marzo, tal día como hoy.

Mientras que el regreso al horario estándar ocurrirá el primer domingo de noviembre.

Es decir, el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los relojes se atrasen una hora a las 2:00 de la mañana, volviendo a ser la 1:00 de la madrugada.

Aunque el cambio de horario es algo que se remonta a 1918, esto ocurre de forma cíclica en EEUU desde 1966.

Esto, con la aprobación de la Ley de Hora Uniforme, que estableció el sistema de cambio de horario de verano uniforme en todo el país, implementando ajustes dos veces al año.

Con una leve modificación en 2005, cuando se alargó el horario de verano por unas semanas más.

Argumentos que mantienen el cambio de horario vigente

Se argumenta que, durante los meses de verano, los días son más largos, lo que permite aprovechar la luz natural y reducir la necesidad de encender las luces.

Mientras que, en invierno, los relojes se ajustan al horario estándar para que el sol salga más temprano, permitiendo que el día comience con luz solar.

Ya que, de no ser así, en algunas regiones el sol no aparecería hasta casi las 8:30 a.m.