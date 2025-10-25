¿Falta de cambio? Estos negocios de EEUU sufren por la escasez de efectivo: estas son las medidas que tomaron

Suscríbete a nuestros canales

La escasez de centavos empieza a sentirse en diversos comercios del país. Cadenas de supermercados, tiendas de conveniencia y ferreterías reportan dificultades para conseguir la moneda, lo que afecta tanto a clientes como a empleados que trabajan con caja.

La información fue tomada del portal web de La Opinión. Según los informes, tras la suspensión de la producción de monedas de un centavo, los negocios ahora deben buscar alternativas para completar los pagos en efectivo.

Algunos han decidido redondear el total de las compras al níquel más cercano.

Ajustes por parte de los comercios

Tiendas como Kwik Trip han confirmado que redondean los montos a favor de los clientes para evitar conflictos. Aunque la pérdida por transacción es mínima, el impacto se acumula al final del día.

Kroger, por su parte, ha colocado avisos para que los usuarios paguen con monto exacto si desean usar efectivo.

Home Depot informó que el problema afecta a toda la industria minorista. Por eso, la Asociación de Líderes Minoristas (RILA) pidió al Congreso autorizar el redondeo oficial al níquel más cercano, ya que en al menos diez estados esta práctica sigue prohibida.

La situación también complica los programas de ayuda federal como SNAP, que no permite modificar precios hacia arriba o abajo. Las tiendas que participan en estos programas han solicitado lineamientos al Departamento de Agricultura (USDA) para no ser sancionadas.

Aunque existen más de 250 mil millones de centavos en circulación, la distribución no es uniforme. Según la Asociación de Banqueros Americanos, un tercio de las terminales de la Reserva Federal ya no reparte centavos, lo que crea escasez en zonas rurales.

Bill Maurer, investigador de la Universidad de California, señaló que estos cuellos de botella afectan sobre todo a comunidades de bajos ingresos. Mientras se define una ley que estandarice el redondeo, las tiendas deben adaptarse a una nueva realidad donde cada centavo cuenta.

